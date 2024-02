GroÃŸbrand in Hollabrunn: Sieben Feuerwehren kÃ¤mpften gegen Flammen an

Kurz vor 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn gemeinsam mit vier weiteren Feuerwehren zu einem Brand in einer Lagerhalle gerufen. „Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkr√§fte schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Geb√§ude“, schreibt die Feuerwehr Hollabrunn auf Facebook.

Mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Sofort wurde ein umfassender L√∂scheinsatz von allen Seiten befohlen, im vorderen Bereich wurde dabei die Drehleiter in Stellung gebracht und ein L√∂schangriff √ľber einen Wasserwerfer durchgef√ľhrt. Mehrere Atemschutztrupps sind in das Geb√§ude eingedrungen und konnten die Ausbreitung des Brandes so verhindern und das Feuer gezielt abl√∂schen. In weiterer Folge hat man noch zwei weitere Feuerwehren nachalarmiert, um die ausreichende L√∂schwasserversorgung sicherzustellen.

Einige Fahrzeuge konnten gerettet werden

„W√§hrend der L√∂scharbeiten brachen auch zweimal gro√üe Teile des Dachstuhls herab“, hei√üt es seitens der Florianis weiter. Einige abgestellte Fahrzeuge konnten aber gerettet werden, verletzt wurde niemand. Auch eine Drohne hat die Feuerwehren bei der Lagebeurteilung unterst√ľtzt. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 91 Florianis und 17 Fahrzeugen, sowie mehrere Polizeistreifen und das Rote Kreuz im Einsatz. Es ist noch unklar, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Diese Feuerwehren waren vor Ort: Hollabrunn

Dietersdorf

Magersdorf

Oberfellabrunn

Sonnberg-Wolfsbrunn

Suttenbrunn

Wullersdorf

Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn