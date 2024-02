„Seltsam“: Viele Abschussverordnungen laufen ins Leere

Angeblich sind sie wieder in der Nähe von Gehöften aufgetaucht und seien sogar zwei Mal vergrämt worden. Betroffen sind neben den schon bekannten Gebieten von Villach-Stadt hin über Paternion, Weißenstein bis Arriach und Bleiberg nun wieder die Karnische Region rund um Hermagor, der Weißensee und auch der Bezirk Spittal – alle Risikowölfe.

©zVg | Hier darf ein Risikowolf geschossen werden. ©zVg | Auch hier darf in Kärnten einer geschossen werden.

„Hallo Jagdkollege, verschwinde“

Tierschützer nennen es schon den „Gruber-Trick“ frei benannt nach dem dafür zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und glauben auch zu wissen, wie er funktioniert: „Da taucht ein Wolf im Bereich eines Gehöfts auf und er wird vergrämt. Weil im verbauten Gebiet nicht geschossen werden darf, also zur Vergrämung auch kein Warnschuss in die Luft, reicht dafür heftiges Händeklatschen oder ein einfaches lautes Rufen wie etwa „Hallo Jagdkollege verschwinde“, oder so ähnlich halt“, schmunzelt ein Mitarbeiter von Tierschützer Martin Balluch.

Wolf tauchte kein drittes Mal auf

Nachdem also zwei Mal ergebnislos in den Wald gerufen wurde und nichts zurückschallte, erfolgte sicherheitshalber die Abschussverordnung, denn es könnte ja jemand vom Wolf gefressen werden. Interessant dabei: Der Wolf hat sich das gemerkt und tauchte kein drittes Mal an der Stelle auf, wo er dann legal abgeschossen werden hätte können. „Oder ein Stück weiter weg, denn im verbauten Gebiet darf er ja nicht erlegt werden“, so VGT-Obmann Martin Balluch.

„Das könnte ein Wahlschlager werden“

Seltsam finden die Tierschützer, dass seit Monaten und vielen Abschussverordnungen kein Wolf mehr nach zwei Vergrämungen ein drittes Mal aufgetaucht ist. Das alles wollen nun die Tierschützer rund um Balluch aber auch das WWF genau geklärt haben. „Das muss alles genau dokumentiert sein, wenn nicht, könnte das durchaus ein Fall für den Staatsanwalt und dazu ein Wahlschlager werden“, glaubt man beim WWF.