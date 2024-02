Hammer-Wendung in Causa Jost: Bürgermeister „will“ ihn zurück haben

Rund um die Causa Jost wird es weiterhin nicht ruhig. Um den ehemaligen Magistratsdirektor hat es in den vergangenen Monaten unter anderem aufgrund wiederholter Überstundenzahlungen, die ihm teilweise ein höhere Gehalt beschafft haben sollen als dem Landeshauptmann, immer wieder Aufregung gegeben. Mit Ende Dezember wurde er dann abgesetzt, doch wenig später der nächste Aufreger: Er hat ein Jänner-Gehalt bekommen – mehr dazu hier. Nun möchte Bürgermeister Christian Scheider dem Vernehmen nach Peter Jost als Magistratsdirektor zurückholen.

Scheider „möchte der Stadt langjährigen Prozess ersparen“

In einer ersten Stellungnahme Scheiders heißt es nun, dass das zuständige Gericht einen Generalvergleich angeraten hätte. „Zumal der Ausgang eines Verfahrens letztlich nie mit Sicherheit vorhergesagt werden kann“, meint man weiter. Deshalb habe Scheider „einen Kompromissvorschlag“ der SPÖ, der ÖVP und der FPÖ unterbreitet. „Bei den geführten Gesprächen ist es zu keiner politischen Mehrheit gekommen, die für einen Vergleich erforderlich gewesen wäre“, heißt es allerdings weiter. Ziel sei es gewesen, der Stadt einen langjährigen Prozess zu ersparen.

NEOS: „Das kann ja nur ein schlechter Scherz sein“

„Dass der Bürgermeister Jost als Magistratsdirektor zurückholen will, kann ja nur ein schlechter Scherz sein. Ich erwarte mir von Scheider, dass er endlich einen Schlussstrich zieht“, kritisiert NEOS-Klubobmann Janos Juvan den Vorschlag des Bürgermeisters. „Wir brauchen Reformen und nicht noch ein weiteres Jahr, in dem die Stadt im eigenen Chaos und Anzeigen gegen alle möglichen Leute versinkt“, so Juvan.

Grüne: „Es braucht einen Neustart“

„Magistratsdirektor Jost hat die Klagenfurter Stadtpolitik abhängig von seiner Person gemacht und in den letzten Jahrzehnten ein schamloses Machtstreben an den Tag gelegt, das das Vertrauen in seine Person zutiefst erschüttert hat“, kritisiert auch Margit Motschiunig, Parteiobfrau der Grünen Klagenfurt. Eine Rückholaktion Josts als Magistratsdirektor könne „keine Lösung für die Stadt sein“, so Motschiunig. Es brauche einen Neustart – „und zwar in Form von Neuwahlen“.