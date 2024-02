Keine Ermittlungen gegen Verein: DSV Leoben geht nun in die Offensive

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 16:19 / ©pexels.com

Es waren Vorwürfe rund um Geldwäsche und nicht ordnungsgemäß geführten Finanzmitteln, die den steirischen Fußballverein DSV Leoben in den Mittelpunkt von Ermittlungen rückten. Der Fall sorgte im Dezember 2023 für Aufregung – mehr dazu hier. Nach monatelanger intensiver Ermittlungen hat sich der Verdacht gegen den DSV Leoben als unbegründet erwiesen.

Keine Ermittlungen gegen Verein

„In enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Hämmerle [und des Ermittlungsunternehmens Foreus] konnte aufgezeigt werden, dass alle gegen den Verein gerichteten Anschuldigungen haltlos sind. Dies führte dazu, dass der DSV Leoben nicht als Beschuldigter geführt wird und keine Ermittlungen gegen den Verein eingeleitet werden“, heißt es in einer Aussendung.

Belastung für alle beim DSV Leoben

Die vergangenen Monate seien für den DSV Leoben und seine Mitglieder eine Zeit der Unsicherheit und des öffentlichen Drucks gewesen. „Der Verein geriet nur aufgrund falscher anonymer Anschuldigungen in diese Lage, die sich nun als haltlos erwiesen haben. Die Anschuldigungen haben nicht nur den Ruf des Vereins, sondern auch das Leben vieler Menschen schwer belastet“, betont der Rechtsanwalt Andreas Hämmerle. Nachdem der Verdacht abgewiesen wurde, möchte sich der Verein wieder auf das sportliche Engagement konzentrieren.

Verein kündigt rechtliche Schritte an

Umfassende Untersuchungen lieferten schließlich entscheidende Beweise, die es dem Rechtsanwalt ermöglichten, die Unschuld des Vereins zu verteidigen. „Angesichts der Ergebnisse dieser Untersuchungen und der Entscheidung der Staatsanwaltschaft hat der DSV Leoben nun angekündigt, rechtliche Schritte gegen jene zu unternehmen, die falsche Anschuldigungen erhoben und den Verein in den letzten Monaten in Misskredit gezogen haben“, heißt es weiter. Der DSV Leoben strebt eine Klage auf Schadensersatz an.