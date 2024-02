Bald gibt es wieder „Bambis“: Was ihr auf jeden Fall beachten sollt

„Es ist ganz normal, dass die Rehkitze nur knapp eine halbe Stunde am Tag von ihren Müttern gesäugt werden und den restlichen Tag alleine versteckt im hohen Gras oder im Gebüsch verbringen“, heißt es dazu vom Verein „Tierschutz aktiv Kärnten“. Spaziergänger würden die Kitze oftmals für Waisen halten und dann mit nach Hause genommen. Das Alleinlassen der Kitze würde jedoch dem Schutz der Jungen dienen. „So verhindert die Ricke, dass potentielle Fressfeinde auf das Jungtier aufmerksam werden“, so die Tierschutz-Experten.

Rehkitze und Feldhasenjungen haben keinen Eigengeruch

Selbes gilt für Feldhasen. Auch sie legen ihre Jungen verteilt über ein großes Areal ab und kommen nur alle zwölf Stunden zum Säugen ihrer Jungtiere. Da sowohl Rehkitze als auch Feldhasenjungen keinen Eigengeruch haben, seien sie nämlich für Fressfeinde nicht auffindbar. Zusätzlich verharren sie auch regungslos, um kein Aufsehen zu erwecken. Daher bittet der Tierschutz-Verein: „Greift die Tiere nicht an und haltet auch eure Hunde von den Jungtieren fern.“

Hunde hier unbedingt an der Leine halten

Bei einer fachkundigen Stelle sollte man sich zudem nur dann melden, wenn das Jungtier offensichtlich verletzt ist. Zu guter Letzt appelliert man noch an Hundebesitzer, ihre Hunde in der Brut- und Setzzeit nicht ohne Leine in Wiesen, Feldern oder mitten im Wald herumlaufen zu lassen. „Wie jedes Jahr werden sich sicher auch heuer wieder die Beiträge häufen, in welchen Hunde Wildtiere verletzen oder töten“, weiß man seitens des Tierschutz-Vereins dennoch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert