In Graz geht’s rund: Hunderte Fans marschieren durch die Innenstadt

Das Spiel zwischen SK Sturm Graz und dem SK Slovan Bratislava startet um 18.45 Uhr. Um 16.30 Uhr startete der Fanmarsch der Slowaken, die wieder alle Register zogen. In der Vergangenheit kam es bei dem „Hochrisikospiel“ immer wieder zu Ausschreitungen. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Sicherheitsbereich wurde errichtet – mehr dazu hier.

„Hoffentlich halten sich Krawalle in Grenzen“

KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher plädiert indes für einen friedlichen Fanmarsch und Ablauf nach dem Spiel: „Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu exzessiven Ausschreitungen, wo es sowohl im Grazer Stadion als auch in der Innenstadt zu massiven Gewaltausschreitungen und extremer Sachbeschädigung gekommen ist. Emotionen sind bei einem Fußballspiel selbstverständlich, doch hoffe ich, dass sich die Fans beider Seiten im Griff haben und sich Krawalle in Grenzen halten. Gleichzeitig möchte ich mich bereits vorab bei den Einsatzkräften bedanken!“

