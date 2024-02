Nach Böller-Unfall: So geht es 12-jährigem Kärntner

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 18:23 / ©Fotomontage: 5 Minuten & pixabay

Schreckliche Szenen haben sich gestern in Großkirchheim (Bezirk Spittal) rund um einen 12-jährigen Bub abgespielt. Ein selbstgebauter Sprengkörper aus mehreren Feuerwerkskörpern der Kategorie F1 wurde ihm zum Verhängnis – er explodierte noch in seiner Hand. In weiterer Folge wurde er vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt gebracht – wir haben berichtet. Zwei seiner Finger konnten dort dann aber nicht mehr gerettet werden.

Augen und Ohren dürften nichts abbekommen haben

Wie nun aus Medienberichten hervor geht, gehe es dem 12-Jährigen „den Umständen entsprechend gut“ und er sei ansprechbar. Nun sei das oberste Ziel der Ärzte, eine „relativ gute Funktion“ der Hand wieder herzustellen. Sowohl die Augen als auch die Ohren des Buben dürften aber wohl nichts abbekommen haben. Auch sei er nie in Lebensgefahr gewesen.