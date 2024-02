Klima-Kleber-Protest vor Hochrisikospiel: Polizei löst Marsch auf

/ ©Letzte Generation AT

Am heutigen Nachmittag, dem 15. Feber, um 16 Uhr versammelte sich die Letzte Generation – medial sind die Aktivisten auch bekannt als „Klima-Kleber“ – am Freiheitsplatz in Graz. Ihr Ziel: Mit einem friedlichen Protestmarsch auf die „Untätigkeit der Regierung“ aufmerksam zu machen. Die Letzte Generation fordert im Zuge dessen die Regierung auf, die Forderungen des Klimarats umzusetzen.

Polizei löst Marsch auf

Laut den Umwelt-Aktivisten dürften beim Protestmarsch rund 60 Personen teilgenommen haben. Die Demo ging vom Freiheitsplatz, durch das Paulustor, über die Wickenburggasse bis zur Kepplerbrücke. „Der friedliche Marsch wurde von der Polizei aufgelöst“, so die Letzte Generation in ihrer Aussendung. Um 16.30 Uhr begann dann der Marsch der SK Slovan Bratislava-Fans, die ordentlich für Krawall sorgten – mehr dazu hier.