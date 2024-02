Vermisster in Villach: Dementer Mann spazierte zu alter Adresse

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 18:58 / ©ÖRHB Kärnten

Die österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) Landesgruppe Kärnten wurde heute in den frühen Abendstunden nach Villach gerufen. Ein dementer Mann wurde als vermisst gemeldet und galt als abgängig. „Sofort machten sich all unsere verfügbaren Kräfte auf den Weg zum Einsatzort. Die letzten Tageslichtstunden sollten für die Suche rasch noch genutzt werden“, heißt es in einer Aussendung.

„Es ging ihm zum Glück gut“

Schon bald kam dann aber die erleichternde Nachricht. Der Landesleiter der Rettungshundebrigade, Robert Staudacher, hat vom Auto aus eine Person in einem Siedlungsgebiet spazierend gesehen. Rasch wurde klar: Es handelte sich um den gesuchten Mann. Er sei auf dem Weg zu seiner alten Wohnadresse gewesen, an die er sich erinnern konnte. „Es ging ihm zum Glück gut“, heißt es in der Aussendung abschließend.