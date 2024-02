Bierpartei veranstaltet ihre erste Versammlung in Graz

Nach einem äußerst erfolgreichen Start haben bereits über 7.800 Personen der Partei ihre Unterstützung zugesagt. Ziel ist es, bis Ende April 20.000 Mitglieder und Unterstützer zu gewinnen, um „den FC Simmering fit für die Bundesliga zu machen“.

Dafür steht „BIER“

Auf ihrem Weg zur Nationalratswahl will die Bierpartei Stammtische in ganz Österreich etablieren und Teams für die insgesamt 39 Wahlkreise zusammenstellen. Diese werden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam an den Strukturen, der Organisation und den Themen arbeiten. Dazu Dominik Wlazny: „Wir starten in der Steiermark und sind schon gespannt auf die vielen Menschen, die unsere Bewegung mitgestalten wollen. Denn ab sofort steht BIER für noch mehr, nämlich ‚Bin In Einer Reformbewegung’“. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr im mo.xx (Moserhofgasse 34, 8010 Graz)