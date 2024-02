Einbrecher verwÃ¼sten unbewohntes Haus komplett

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 20:52 / ©Egon Weissheimer

Bislang noch gänzlich unbekannte Täter sind zwischen gestern und heute in Bad St. Leonhard in ein unbewohntes Haus eingebrochen, indem sie ein Bürofenster aufgebrochen haben. Dort haben sie dann sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, alle Türen und Laden geöffnet und dabei auch erheblichen Sachschaden verursacht, erklärt die Polizei in einer Aussendung. Noch ist nicht klar, wie groß der verursachte Schaden tatsächlich ist.