Millioneninvestition in den Arbeitsmarkt soll über 8.000 Personen helfen

Nach dem „Ausnahmejahr“ 2022 sorgte die eingetrübte wirtschaftliche Gesamtlage im Vorjahr für einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Steiermark von 5,4 Prozent auf durchschnittlich 31.742 Personen. 111.556 Steirer waren mindestens einmal im Laufe des Jahres 2023 beim AMS Steiermark als arbeitslos vorgemerkt (+2,7 Prozent). Auch das Jahr 2024 wird keine spürbare Verbesserung am Arbeitsmarkt bringen. Fachkräftemangel trotz steigender Arbeitslosigkeit wird eine der wesentlichen Herausforderungen bleiben.

Millioneninvestition

Um die Situation am heimischen Arbeitsmarkt weiter zu verbessern, investieren daher das Arbeitsmarktservice (AMS) und das Sozialressort des Landes Steiermark heuer 55 Millionen Euro in gemeinsame arbeitsmarktpolitische Projekte. 38,7 Millionen Euro des geplanten Fördervolumens entfallen dabei auf das AMS, 14,4 Millionen auf das Land Steiermark. Hinzu kommen knapp 1,9 Millionen Euro aus EU-Mitteln. Eigenmittel und Unternehmensbeiträge eingerechnet, steht damit 2024 für das Kooperative Programm ein Gesamtbudget von 75,9 Millionen Euro in der Steiermark zur Verfügung.

Über 8.000 Personen sollen profitieren

Das Hauptaugenmerk des Kooperativen Programmes liegt dabei auf der Eindämmung der Langzeitarbeitslosigkeit, der Förderung von am Arbeitsmarkt benachteiligten Personengruppen sowie der Qualifizierung künftiger Fachkräfte im Rahmen von Bildungsmaßnahmen beziehungsweise Stiftungen. Insgesamt sollen mehr als 8.800 Personen vom gemeinsamen Programm profitieren.

In diese Projekte fließt der Großteil des Geldes

Der Löwenanteil des Fördervolumens fließt mit fast 31 Millionen Euro in den Bereich der Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekte (GBP) und Sozialökonomischen Betriebe (SÖB); rund 3400 Personen sollen daran teilnehmen und bei der Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt werden. Ebenso gefördert werden Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für bestimmte Zielgruppen wie Frauen, Langzeitbeschäftigungslose, Jugendliche sowie Asylberechtigte.

Stütze für Jugendliche

Mit über 25 Millionen Euro entfällt mehr als ein Drittel des gesamten Fördervolumens auf unterschiedliche Bildungsmaßnahmen, davon die Hälfte auf den Bereich der Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA). Diese begleitet benachteiligte Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben, Ziel ist dabei immer die Übernahme in ein betriebliches Lehrverhältnis.

Sechs Millionen Euro für arbeitsplatznahe Ausbildung

Fast sechs Millionen Euro stellen AMS und Land sowie die teilnehmenden Betriebe für Stiftungen zur arbeitsplatznahen Ausbildung zur Verfügung. Für 455 Teilnehmerinnen ist beispielweise die Zielgruppenstiftung für Frauen ausgerichtet. Fortgesetzt und ausgebaut wird 2024 auch das Erfolgsmodell der steirischen Pflegestiftung mit 300 Teilnehmenden, die zu Heimhilfe bzw. Pflegeassistenz ausgebildet werden. 200 Plätze sind in der Digitalisierungsstiftung vorgesehen, die über die Steirische Arbeitsförderungsgesellschaft StAF abgewickelt wird.

