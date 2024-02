In St. Paul wird nach den Sternen gegriffen

Was haben St. Paul im Lavanttal und die unendlichen Weiten des Weltraums gemeinsam? „Viel mehr als man glaubt“, heißt es nun in einer Aussendung. Schon einmal hat es nämlich ein Schüler aus St. Paul ins Direktorium der NASA geschafft. Der gebürtige Griffner Siegfried Bauer hat 1948 in St. Paul im Lavanttal maturiert und war später führend an Missionen zur Venus, zum Mars und zum Saturnmond Titan beteiligt.

Eine Woche wird sich intensiv mit dem Weltraum beschäftigt

Doch auch in Österreich gibt es Möglichkeiten, einen „Blick“ in die Tiefen des Alls zu werfen. So besucht das Technische Museum Wien mit einem Elektrobus, der mit einem 3D-Drucker, einem Lasercutter und vielen weiteren Highlights ausgestattet ist, von 19. bis 23. Februar St. Paul. Eine Woche lang werden sich dann Schüler und Pädagogen der MINT-Mittelschule St. Paul und der HTL Wolfsberg im Rahmen von Workshops intensiv mit Raumfahrt und dem Weltraum beschäftigen. Auch Weltraum-Filme wie „Space Dogs“ und „Rubikon“ werden gezeigt.

„Vielleicht greift schon bald wieder ein St. Pauler nach den Sternen“

„Ziel der Space Week ist es, über das Zugpferd Raumfahrt Jugendliche für die zukunftsrelevanten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. Vielleicht greift schon bald wieder eine Schülerin oder ein Schüler aus St. Paul nach den Sternen“, hofft St. Pauls Bürgermeister Stefan Salzmann. Am 19. Februar startet die „Space Week“ um 18.30 Uhr im Rathaussaal mit einem öffentlichen Termin.