Freitags-Wetter bringt Frühnebel und Sonne: „Es bleibt viel zu mild“

In Kärnten wird am Freitag noch häufig die Sonne scheinen, ungetrübt ist der Sonnenschein aber häufig nicht, da von Westen gebiets- und phasenweise auch ein paar dünne, hochliegende Wolken durchziehen. Die meisten werden aber eher später am Tag und in den westlichen bzw. nordwestlichen Teilen sein.

Frühnebel vor allem rund um Klagenfurt

„Zudem kann sich zunächst vereinzelt Frühnebel halten, ein paar Stunden nebelig sein könnte es anfangs etwa im östlichen Klagenfurter Becken“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Auch am Freitag wird es für die Jahreszeit wieder „viel zu mild“, wissen die Experten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 10 und 14 Grad.