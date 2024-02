Bis zu 16 Grad: Freitag startet mit viel Sonne und wenig Wolken

„Während der Morgen- und Vormittagsstunden gibt es regional etwas Nebel oder Hochnebel, besonders im Donauraum, im Waldviertel oder in Beckenlagen im Süden. Abgesehen davon scheint tagsüber für längere Zeit die Sonne und nur ein paar lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Einzig in Vorarlberg und in Nordtirol treffen recht bald mehrschichtige Wolken ein, nachmittags erfassen diese auch Teile Salzburgs und Oberösterreichs“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Bis zu 16 Grad

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Weinviertel und im Wiener Raum soll dieser lebhafter aus Südost bis Süd ausfallen. In der Früh hat es meist minus 2 bis plus 6 Grad, tagsüber dann sogar bis zu 16 Grad.