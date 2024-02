Unfall auf der Görtschitztalstraße forderte zwei Verletzte

Eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kam am Donnerstagabend aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der B92 Görtschitztalstraße in Klagenfurt ab. In weiterer Folge kam das Fahrzeug auf der rechten Seite liegend am darunter befindlichen Schülerweg zum Stillstand.

Polizei, Rettung und Feuerwehr im Einsatz

Die Lenkerin sowie ihr 35-jähriger Beifahrer wurden von den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Haidach und der Berufsfeuerwehr Klagenfurt aus dem Fahrzeug geborgen. „Sie erlitten beim Unfall Verletzungen und wurden nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei abschließend.