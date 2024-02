Positive Bilanz: So verlief das UEFA Conference League Play-off in Graz

Ein durchdachtes Einsatzkonzept und die Zusammenarbeit verschiedener Bundesländer trugen dazu bei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen, so die Polizei Steiermark.

Große Unterstützung

Das Einsatzkonzept der Polizei sah eine starke Präsenz im inneren Stadtgebiet. Unterstützung von Polizisten aus anderen Bundesländern ermöglichte eine frühzeitige Identifizierung und Beendigung aufkommender Schwierigkeiten. „In Anbetracht eines solchen Großeinsatzes möchte ich durchaus von einem guten Einsatzverlauf sprechen“, betonte Einsatzkommandant Willibald Gutschi.

Ich bedanke mich bei allen eingesetzten Kräften für ihr besonderes Engagement. Einsatzkommandant Willibald Gutschi

Eine Kreditkarte als getarntes Messer

Die Vorkommnisse begannen gegen 15 Uhr, als sich rund 100 Personen in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße versammelten. Einige von ihnen waren vermummt und zu Fuß in Richtung Hauptplatz unterwegs. Die Polizei hielt sie aufgrund ihres Verhaltens und der Vermummung an, wodurch mehr als 100 Identitätsfeststellungen durchgeführt wurden. Dabei wurde sogar eine verbotene Waffe, ein als Kreditkarte getarntes Messer, sichergestellt. In der Folge verhielten sich Kleingruppen im Bereich des Grazer Hauptplatzes teilweise aggressiv, was zu weiteren Identitätsfeststellungen und Anzeigen führte.

Fanmarsch mit rund 1000 Personen

Ein Fanmarsch mit rund 1000 Teilnehmern vom Hauptplatz zur Merkur Arena verlief größtenteils friedlich, abgesehen von einigen gezündeten pyrotechnischen Gegenständen. Nach dem Spiel kam es jedoch im Gästesektor zu Sachbeschädigungen, darunter das Anzünden eines Mülleimers durch gewaltbereite slowakische Fans. Die Polizei und die Security des Veranstalters konnten den Brand schnell löschen, wobei Pfefferspray eingesetzt wurde, um den gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen.

Die Ermittlungen laufen noch

Nach dem Spielende kam es zu weiteren Amtshandlungen wegen Körperverletzungen, Diebstahls und Brandstiftung. Hinweise und eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz bezüglich strafrechtlich verbotener Gesten und Wortlaute während des Fanmarsches wurden eingereicht. Die Ermittlungen dazu laufen noch, und die Verdächtigen sollen im Schutz der Menschenmenge agiert haben.

Nächste Einsatz: 18. Februar 2024

Insgesamt wurden während des Einsatzes 116 Identitäten festgestellt, eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz und eine nach dem Waffengesetz erstattet. Mehrere Anzeigen nach dem Verbotsgesetz sowie wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Brandstiftung wurden ebenfalls registriert. Einsatzkommandant Gutschi dankte allen beteiligten Kräften für ihr Engagement und wies darauf hin, dass bereits der nächste Einsatz bevorsteht, wenn Sturm Graz am 18. Februar 2024 auf Rapid Wien trifft.