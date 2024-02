KAC holt Verteidiger Thimo Nickl zurück ins Team

Wegweisende Verpflichtung: Verteidiger Thimo Nickl ist der erste in Klagenfurt geborene und beim Klub ausgebildete Spieler, der im NHL Entry Draft ausgewählt wurde. Spätestens im kommenden Sommer kehrt er zurück zum KAC. Er einigte sich mit seinem Stammverein auf eine langfristige Zusammenarbeit, welche verschiedene Ausstiegsklauseln beinhaltet.

Gehörte bis 2019 dem KAC-Future-Team an

Nickl durchlief bei den Rotjacken sämtliche Altersklassen der Nachwuchsabteilung und debütierte im Oktober 2016 im Alps Hockey Team des EC-KAC im Erwachseneneishockey. Dem Future Team gehörte er bis zum Sommer 2019 an, als er zu den Drummondville Voltigeurs in Kanadas höchste Juniorenliga wechselte. Ein Jahr später sicherten sich im NHL Entry Draft die Anaheim Ducks die Rechte am Klagenfurter, die sie später an die Pittsburgh Penguins weitergaben.

Zuletzt bei den Wheeling Nailers

Ab 2020 spielte Nickl zunächst pandemiebedingt in Europa. Auf ein Jahr in der Organisation des Rögle BK folgten zwei Spielzeiten in der HockeyAllsvenskan, Schwedens zweiter Liga. In der aktuellen Saison repräsentierte der 22-Jährige bislang die Wheeling Nailers in der East Coast Hockey League (ECHL), für die er in allen 46 Partien auflief. Dabei verbuchte er zwei Treffer, 14 Torvorlagen und eine starke Plus/Minus-Bilanz von +22. Im Vorjahr bestritt Nickl sämtliche sieben Partien des österreichischen A-Nationalteams bei der Weltmeisterschaft in Finnland und belegte im Time-on-Ice-Ranking aller rot-weiß-roten Verteidiger Platz drei.

„Haben nicht lange gezögert“

„Thimo Nickl ist ein hoch veranlagter Spieler, der in den letzten Jahren ein hervorragender internationaler Repräsentant für die Qualität unserer Nachwuchsausbildung war. Als sich nun die Möglichkeit ergab, ihn zu seinem Stammverein zurückzuholen, haben wir nicht lange gezögert“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni die Verpflichtung des Abwehrspielers. Die Rotjacken aktivierten am Donnerstagabend – unmittelbar vor dem Anmeldeschluss in der win2day ICE Hockey League – zudem ihre europäischen Transferrechte am Verteidiger. Damit ist zum Zwecke der personellen Absicherung in den bevorstehenden Playoffs die Möglichkeit gegeben, dass Nickl bei Bedarf und im Falle einer Einigung mit seinem nordamerikanischen Arbeitgeber bereits in der aktuellen Spielzeit wieder für seinen Stammverein aufläuft.