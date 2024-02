Flammen-Inferno im Bezirk St. Veit: Wirtschaftsgebäude brannte

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 06:58 / ©FF Brückl

Aus bisher unbekannter Ursache brannte in der Nacht auf Freitag ein Wirtschaftsgebäude in Klein St. Paul im Bezirk St. Veit an der Glan. 92 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul, Guttaring, Althofen, Eberstein, Brückl und Hüttenberg rückten zum Einsatz aus. „Durch das Feuer wurde zudem ein im Wirtschaftsgebäude befindlicher Altöltank beschädigt, wodurch eine unbekannte Menge Altöl auf eine angrenzende Wiese geflossen ist“, teilte man seitens der Einsatzkräfte mit.

©FF Eberstein ©FF Eberstein ©FF Eberstein ©FF Eberstein ©FF Eberstein

Keine Verletzten

Eine Gefahr für das zirka 20 Meter entfernt stehende Wohngebäude oder andere Gebäude bestand nicht. Auch Personen kamen durch den Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte errichteten behelfsmäßige Auffangbecken, um das auslaufende Altöl aufzufangen. Der Landeschemiker wurde verständigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2024 um 07:37 Uhr aktualisiert