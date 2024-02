Abenteuer mit Happy End: Skitourengeher fuhren falschen Hang hinunter

Zwei Österreicher, beide in den Fünfzigern, haben sich am 15. Februar 2024 auf eine Tagestour in Sölden begeben. Nachdem sie mit der Gondel auf 2630 Meter Höhe gefahren sind, wollten sie zum Daunjoch und über den Wütenkarsattel zur Hochstubaihütte touren. Auf dem Rückweg verirrten sie sich jedoch im Dunkeln und fuhren versehentlich den Hang runter, bis sie bei 1582 Metern nicht mehr weiterkamen. Um 18.15 Uhr riefen sie den Bergrettungsdienst an. Die beiden Österreicher konnten mit dem Notarzthubschrauber RK2 sicher zurückgeholt werden Niemand wurde verletzt.