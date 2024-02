13 Kärntner Persönlichkeiten ausgezeichnet

Acht Kärntner Lorbeeren für ehrenamtliche Tätigkeit und fünf Sportverdienstzeichen wurden am Donnerstag von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verliehen. „Menschen wie Sie sind der Kitt in der Gesellschaft, geben Orientierung, Halt und ein Gemeinschaftsgefühl – auch in fragilen Zeiten, in denen Veränderungen auf der Tagesordnung stehen“, betonte der Landeshauptmann.

©LPD Kärnten/Stein | Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Kurt Moser vom Waldfestfonds und Bürgermeister Josef Brandner (v.l.) ©LPD Kärnten/Stein | Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Landeshauptmann Peter Kaiser, Walter Stiegler vom ASVÖ Gmünd und Christoph Schasché vom ASVÖ Kärnten (v.l.) ©LPD Kärnten/Stein | Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Manfred Sagerschnig vom AVC Klagenfurt, Landeshauptmann Peter Kaiser und Gerhard Brüggler von der Sportunion Kärnten (v.l.