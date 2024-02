Unternehmen mit Damenmode in Graz meldet Insolvenz an

Das Unternehmen, ein Einzelhandel mit Damenmoden, befindet sich in einer finanziellen Notlage. Die Eigentümer sind Kommanditist Urban Herbert sowie die Komplementäre Sabine Urban und Bernd Urban, so in der Aussendung von KSV 1870.

Quote von 20 Prozent

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Unternehmen etwa 28 Gläubiger und 4 Dienstnehmer hat. Die Passiva belaufen sich laut Informationen der KSV 1870 auf rund 209.000 Euro, während die Aktiva bei etwa 148.500 Euro liegen. Der vorgeschlagene Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent vor.

Wirtschaftliche Herausforderungen seit Februar 2022

Die Ursachen für die Insolvenz, laut den Angaben des Schuldners, liegen in den wirtschaftlichen Herausforderungen seit Februar 2022. Niedrige Verkaufspreise, hohe Kostensteigerungen und steigende Inflation an den Standorten im Citypark und Murpark führten zu Umsatzproblemen. Trotz Überwindung der Coronakrise mit einem Online-Shop und Unterstützungsmaßnahmen musste eine Überbrückungsfinanzierung in Anspruch genommen werden, so der KSV 1870.

Lange Geschichte

Das Unternehmen „urban-mode“ blickt auf eine lange Geschichte zurück, gegründet im Jahr 1941. In den Jahren gab es Höhen und Tiefen, darunter die Schließung des ursprünglichen Stammhauses in Graz und der Verkauf von Eigentum zur Schuldenbegleichung. Trotz Herausforderungen bis 2008 konnte das Unternehmen teilweise erfolgreich weitergeführt werden.