Mutmaßliche Gold-Ankäufer betrogen Kärntner um ihr Geld

In einem Hotel in Velden fand am 15. Februar 2024 eine öffentlich beworbene Ankaufsaktion von Gold und Pelzwaren statt. Dazu mietete ein 28-jähriger Deutscher vier Tage lang einen Raum in dem Beherbergungsbetrieb. Weil jedoch der Verdacht bestand, dass die Veranstalter mithilfe einer präparierten Goldwaage beim Ankauf der Waren Betrug begehen, nahmen auch Beamte des Landeskriminalamtes undercover an dem Event teil.

Betrug aufgedeckt

Am Tag des Events fanden sich zusätzlich zu dem 28-Jährigen auch noch drei weitere „Ankäufer“ aus Deutschland im Alter von 23, 26 und 51 Jahren in dem Raum. „Im Zuge der Ermittlungen konnten vor Ort auch drei Opfer angetroffen werden, welche zuvor bei der Veranstaltung private Wertsachen verkauft hatten“, teilt die Polizei mit. Darunter Goldmünzen, Silberbarren, Gold- und Modeschmuck. Eine nachträgliche durchgeführte Schätzung durch tatsächliche Experten ergab, dass der von den Ankäufern geschätzte und bezahlte Wert um einiges geringer war, als der tatsächliche Wert der Waren. Sie wurden also tatsächlich betrogen.

Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

In den Fahrzeugen der Männer fand sich außerdem weiterer Goldschmuck, der von der Polizei sichergestellt wurden. „Zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Schmuck jedoch keinem weiteren Verkäufer zugeordnet werden. Etwaige Geschädigte werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133 203554 beim Landeskriminalamt Kärnten zu melden“, betonen die Beamten. Die vier Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt und anschließend nach Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl in Schubhaft genommen. Zudem ergeht die Empfehlung an die Bevölkerung, Wertgegenstände vor einem geplanten Verkauf von einer zertifizierten Stelle schätzen zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2024 um 10:29 Uhr aktualisiert