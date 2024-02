Zu 75 Prozent: Die KAGes setzt auf regionale Bauaufträge

Dabei wurden beeindruckende 75 Prozent der Aufträge, also etwa 750 Millionen Euro, an regionale steirische Unternehmen vergeben. Die Strategie zielt darauf ab, die lokale Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.

Regionaler Fokus für maximale Wertschöpfung

Projekte wie der OP-Zubau auf der Stolzalpe, die Akutgeriatrie und Remobilisation in Voitsberg sowie die generalsanierte Pathologie in Leoben wurden in den letzten zehn Jahren mit einem regionalen Anteil von über 90 Prozent umgesetzt. Diese Investitionen nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in lokale Unternehmen stärken nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern haben auch positive Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft.

Wirtschaftliche Gesundheit durch regionale Vergabe

Ulf Drabek, Vorstandsdirektor für Finanzen und Technik bei KAGes, betont: „Die KAGes ist nicht nur der größte Arbeitgeber der Steiermark, sondern sichert mit ihren bevorzugt regional abgewickelten Bauaufträgen auch außerhalb des eigenen Unternehmens zahlreiche Arbeitsplätze.“ Die Verlagerung und Modernisierung der Endoskopie Enzenbach wurde beispielsweise zu 95 Prozent mit regionalen Unternehmen umgesetzt.

Bauaufträge für lokale Wirtschaft und Arbeitsplätze

Die Projekte in Graz, Murtal, Hochsteiermark, Weststeiermark und Oststeiermark zeigen, dass die KAGes gezielt auf regionale Auftragsvergabe setzt. Von der Sterilisationseinheit in Judenburg bis zur Palliativstation in Deutschlandsberg: Überall steht die Förderung der regionalen Wirtschaft im Fokus.

Investitionen in die Gesundheit und die Region

Die KAGes unterstreicht nicht nur ihre Rolle als bedeutender Arbeitgeber in der Steiermark, sondern auch ihre Verantwortung für die lokale Wirtschaft. Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur gehen Hand in Hand mit der Stärkung der regionalen Unternehmen und tragen dazu bei, die Lebensqualität in der Steiermark zu erhöhen.