Virtuelle Reise & Escape Room: CoSA lädt Groß und Klein ein

Der Eintritt ist für alle unter 19 Jahren gratis. Neben visuellem Storytelling zur Geschichte des Kunststoffs erwartet die Besucher eine Science Show mit Experimenten und ein Upcycling-Workshop, bei dem aus Altem Neues kreiert wird.

Virtuelle Reise

Die Ausstellung „PLANET OR PLASTIC?“ nimmt die Besucher mit auf eine visuelle Reise durch die Geschichte des Kunststoffs, angefangen bei seiner Erfindung vor über einem Jahrhundert bis zum heutigen Massenkonsum. Bilder, Infografiken und Videos von National Geographic verdeutlichen die Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf Ozeane und Umwelt. Die Ausstellung ist bis zum 25. Februar 2024 zugänglich.

Escape Room „Exit the Mine“

Der Escape Room „Exit the Mine“ im historischen Schaubergwerk bietet eine energiegeladene Herausforderung für Besucher ab 12 Jahren. In Teams von bis zu sechs Personen müssen knifflige Rätsel gelöst werden, um gemeinsam einen Ausweg zu finden. Die Teilnehmer werden in die Welt der Ressourcen und Rohstoffe entführt und sollen sich bewusst mit dem Thema Energie auseinandersetzen. „Exit the Mine“ ist freitags, samstags und sonntags geöffnet.