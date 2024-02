Wie kann das KiStL-Hinterhoftheater vor dem Abriss gerettet werden?

Das KiStL-Hinterhoftheater in Graz befindet sich in einer prekären Lage, da sein aktueller Standort bald einem Neubauprojekt weichen soll und bislang keine klare Perspektive für die Zukunft absehbar ist, so in einer Aussendung der NEOS. Die jüngste Unklarheit bezüglich der Standortsuche durch das Kulturamt hat zusätzlich für Verwirrung gesorgt.

Besorgniserregende Situation

Philipp Pointner, Gemeinderat der Grazer NEOS und selbst im Kunstbereich aktiv, sieht die Situation als äußerst besorgniserregend an: „Derzeit ist das KiStL mehr Wandertheater als traditionelles Hinterhoftheater. Die Stadtregierung muss aufpassen, dass eine traditionsreiche Theatergruppe wie das KiStL nicht der Bauwut in unserer Stadt zum Opfer fällt.“

Bis Anfang des Sommers

Um dem entgegenzuwirken, hat der NEOS-Gemeinderat in der heutigen Gemeinderatssitzung eine klare Frist festgelegt. Bis spätestens Anfang des Sommers soll eine Lösung für die Standortfrage gefunden werden. „Es ist an der Zeit, dass die Stadt Graz entschlossen handelt und alle betroffenen Abteilungen zusammenarbeiten. Nur so kann dem traditionellen Grazer Hinterhoftheater der Komödianten in St. Leonhard geholfen werden“, betont Pointner.