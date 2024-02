26 Filmemacher kämpfen in Villach um Landesmeistertitel

Im Hotel Seven findet am 23. sowie am 24. Februar 2024 das Kärntner Festival der nicht-kommerziellen Filmautoren statt. Organisiert wird das filmische Spektakel vom Film- und Videoklub Villach unter der Leitung von Obmann Ernst Thurner. Unter dem Dachverband des Verbandes Österreichischer Filmautoren (VÖFA) treten insgesamt 26 Filmemacher gegeneinander an. Eine Jury vergibt dann den Titel „Landesmeister 2024“ und befindet darüber hinaus über die Qualifikation zur Staatsmeisterschaft. Der Eintritt ist frei. Besucher sind herzlich eingeladen, dem Filmevent beizuwohnen.

Villacherin holte sich Landesmeistertitel schon dreimal

In den vergangenen Jahren hat der Filmklub Villach auch durch seine Talente auf sich aufmerksam gemacht. Einer der Exporte des Klubs ist die Villacherin Jaqueline Rauter, die sich den Titel der Landesmeisterin bereits dreimal holte, so auch 2023 in Kufstein mit ihrem Film Armenia. Mittlerweile ist sie mit ihren Filmen auch international erfolgreich. Armenia wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem gewann der mittellange Film kürzlich den Preis für den besten Kurzfilm bei den London Movie Awards und die beste Regie in der Sparte Kurzfilm beim Sevilla Indie Film Festival.