Finanzielle Unterstützung für die Kärntner Landjugend

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 12:32 / ©Büro LHStv. Gruber

Mit über 3.800 Mitgliedern zählt die Kärntner Landjugend zu den größten Jugendorganisationen in Kärnten. Ein Schwerpunkt ist das alljährliche Bildungsprogramm, welches neben etlichen Weiterbildungsmöglichkeiten auch große Veranstaltungen und Bewerbe auf Orts-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene beinhaltet.

Agrarreferent war selbst in der Landjugend

„Ich bin in der Landjugend groß geworden und weiß, wie wichtig die Organisation für die jungen Menschen am Land ist. Hier werden Werte, Traditionen, Brauchtum, aber auch Freundschaft und Zusammenhalt großgeschrieben. Daher ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, das diesjährige Arbeitsprogramm auch finanziell zu unterstützen“, erklärt LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Unter anderem stehen 2024 die Teilnahme an den Bundesentscheiden „Reden und 4er Cup“, „Pflügen“, „Mähen“ und „Agrar- und Genussolympiade“ sowie die Organisation von Veranstaltungen wie „Die Nacht der Landjugend“ auf der Agenda.