Unfall am Nassfeld: Autofahrer kracht in parkende Fahrzeuge

In der Nacht

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 12:49 / ©Maja Miskovic

Ein 45-jähriger Italiener kam am 15. Februar 2024, gegen 3 Uhr früh, mit seinem Wagen von der B90 Nassfeld Bundesstraße ab. In der Folge touchierte er insgesamt fünf an der Straße parkende Fahrzeuge. „Diese wurden allesamt schwer beschädigt“, teilt die Polizei mit. Die Durchführung eines Alkotests wurde vom Lenker verweigert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.