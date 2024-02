44 Kilo „Gras“ und Kokain! Millionenschwerer Drogenring gesprengt

Sie stehen im Verdacht, im gemeinsamen Zusammenwirken insgesamt 32 Kilogramm Marihuana und 12 Kilo Kokain mit einem Straßenverkaufswert in mindestens siebenstelliger Euro-Höhe aus dem Ausland nach Österreich geschmuggelt und im Oberösterreich mit Gewinnaufschlag vertickt zu haben.

Zwölf Hausdurchsuchungen – fast schon eine „Firma“ geführt

Besonders im Raum Ennsdorf, Linz und Wels wurde teilweise im Kilobereich verteilt und verkauft. Bei den zwölf Hausdurchsuchungen konnten mehrere Tausend Euro und auch Cannabiskraut im Kilobereich und Kokain sichergestellt werden. Der Drogenhandel wurde wie eine eigene „Firma“ geführt. Jeder Täter hatte eine eigenen Aufgabe. „Von der Entgegennahme des Suchtmittels, der Aufteilung, Portionieren, Verteilen bis hin zum Geld eintreiben“, erklärt die Polizei Oberösterreich.

Drogenlager in Wels – minderjährigen Bruder half aus

Die Festgenommenen zeigen sich teilweise geständig. Die Täter, teils serbischer und bosnischer Abstammung, organisierten das Suchtmittel mittels verschlüsselter App. Andere Personen transportierten dieses wiederum für den gewinnbringenden Verkauf nach Österreich. Als Lagerstätte diente eine Wohnung in der Welser Innenstadt und eine Miethalle im Bezirk Wels-Land. Dabei wurde das Kokain in einem Kofferraum versteckt und auch vom minderjährigen Bruder des Bunkerhalters aufgeteilt und abgepackt. Der Lagerhalter beschaffte sich einen weiteren Verteiler des Kokains aus dem Ausland im Raum von Wels.

Über 100 Personen involviert

Das Kokain wurde in Auto versteckt geliefert und teilweise kiloweise an Unterhändler verkauft. Bei dem „Boss“ handelt es sich um einen 30-jährigen serbischen Mann, der erfolglos versuchte, seine Spuren zu verwischen, indem er in verschiedenen Wohnungen hauste und auch mehrere Fahrzeuge verwendete, die nicht auf ihn zugelassen waren. Die Ermittler konnten die Organisation sprengen und sämtliche Haupt- und Mittäter festnehmen. Insgesamt wurden in diesem Fall über 100 Personen niederschriftlich von den Kriminalbeamten einvernommen und zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2024 um 13:43 Uhr aktualisiert