Bewaffneter Überfall: Ruf die Polizei, wenn du diese Männer siehst

Der Vorfall ereignete sich am 11. Jänner 2024, gegen 0.30 Uhr, in Klagenfurt am Wörthersee. Die beiden bisher unbekannten Täter überfielen in jener Nacht ein Wettcafé – 5 Minuten berichtete.

Mit Pistole bewaffnet

Laut den Angaben des Wettcafé-Angestellten waren die beiden unbekannten Männer mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und forderten von ihm das vorhandene Bargeld. Beide sollen mit einer silbernen Pistole bewaffnet gewesen sein. Sie trugen beide eine schwarze Jacke und eine Jeanshose.

Fahndungsfotos veröffentlicht

Nun wird, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, mit Lichtbildern von Überwachungskameras öffentlich nach den beiden Unbekannten gesucht. Wer Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen hat, wird ersucht, sich an das Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059 133 203333 zu wenden.

Hinweis: In einer ersten Version hieß es, beide Verdächtigen trugen eine schwarze Hose. Diese Information wurde am 16.02.2024 um 14.49 Uhr aktualisiert.

