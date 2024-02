„Eine Straße für die Menschen“: Neutorgasse wird zur Flaniermeile

Im gesamten Neutorviertel bleibt die Erreichbarkeit von Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und Wohnungen für den motorisierten Individualverkehr erhalten. Die Straßenbahntrasse wird nach der Fertigstellung auch für Autos in Nord- und Südrichtung befahrbar sein.

Mehr Platz für alle

Ab Juli 2024 bekommt die Neutorgasse beiderseits doppelt so breite Gehsteige. Zwischen Kaiserfeldgasse und Landhausgasse entsteht ein Zweirichtungsradweg, der in der oberen Neutorgasse in eine gemischten Geh-/Radweg mündet. Vor dem Joanneum wird eine neue Straßenbahnhaltestelle errichtet, eine weitere auf der anderen Murseite in der Belgiergasse. Die bislang baulich abgetrennten Grünflächen (Bauminseln) werden dem Gehsteig-Niveau angepasst und somit begehbar. Zusätzliche Bepflanzungen und Sitzgelegenheiten sollen die Neutorgasse wohnlicher machen.

Bim-Trasse in beide Richtungen befahrbar

„Wir nutzen die Chance für die Gesamtgestaltung des Viertels. Die Neutorgasse als Flaniermeile bildet das Zentrum. Wir haben unterschiedliche Verkehrsführungen untersuchen lassen. Die Neutorgasse wird von einer Autostraße zu einer Straße für die Menschen“, erklärt Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner. „Die neue Führung der Straßenbahnlinien in der Innenstadt ist wesentlich für Graz und unsere Fahrgäste. Mit den Arbeiten für die Umsetzung dieses Jahrhundertprojektes liegen wir bis jetzt voll im Zeitplan und die Schritte dieses komplexen Bauvorhabens werden mit aller Professionalität umgesetzt“, so Holding Graz Vorstandsdirektor Mark Perz.