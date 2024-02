Schwester krankenhausreif geprügelt: „Wollte nur ihr Handy haben“

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 15:33 / ©Montage 5min.at/Canva

Der Grund klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas absurd. Mit Gewalt soll der 22-jährige Türke seiner Schwester versucht haben ihr Handy aus der Hand zu reißen. Medienberichten zufolge wollte er wissen, welche männlichen Kontakte sie dort eingespeichert hat.

Flucht bei erster Verhandlung

Der erste Versuch beim heutigen Prozess gestaltete sich schwierig. Schon bei der Aufnahme der Personalien soll der Angeklagte abgehauen sein. Beim zweiten Versuch der Verhandlung wurde er verurteilt. Vier Monate bedingte Haft stehen dem jungen Mann nun bevor. Nachdem der Angeklagte auf seine Schwester eingeschlagen und getreten hatte, entriss er ihr das Handy Das Mädchen musste anschließend auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Kontrollwahn endete im Krankenhaus

Von einer Einsicht während des Prozesses war kaum die Rede. Er wollte nur etwas lesen, gab er heute bekannt. Die Richterin soll daraufhin die Fakten auf den Tisch gelegt haben. Auf die Aussage, dass er seine Schwester kontrollieren wollte mit wem sie im Kontakt steht, stimmte er schlussendlich zögernd zu. Er soll „lediglich“ ihr Handy gewollt haben, um zu checken, ob alles in Ordnung sei, gab der 22-jährige Angeklagte bekannt.

Vier Monate trotz Vorstrafen

Die Faustschläge und Tritte bestritt er allerdings denn. „er wollte sie nur festhalten“. Die Verletzungen am Nasenbein und Handgelenk der Schwester sprechen jedoch für sich. „Ist halt passiert“, soll er Medienberichten zufolge darauf geantwortet haben. Die Richterin machte einmal mehr deutlich, dass er nicht das Recht habe, so mit ihr umzugehen. Am Ende der Verhandlung entschuldigte sich der junge Türke für seinen Fluchtversuch bei der ersten Verhandlung. Trotz Vorstrafen fiel seine Strafe milde aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.