Klagenfurterin Aloisa feiert ihren 103. Geburtstag

Bürgermeister Christian Scheider besuchte Jubilarin Aloisa Rainer heute, Freitag, persönlich an ihrem 103. Geburtstag.

Bürgermeister Christian Scheider besuchte Jubilarin Aloisa Rainer heute, Freitag, persönlich an ihrem 103. Geburtstag.

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 15:52 / ©StadtKommunikation / Krainz

Bei herrlichem Sonnenschein genießt Aloisa Rainer ihren Ehrentag – sie feiert heute nämlich ihren 103. Geburtstag. Persönliche Glückwünsche erhielt die passionierte, leidenschaftliche Tänzerin auch in diesem Jahr von Stadtoberhaupt Bürgermeister Christian Scheider. Er hat die Jubilarin besucht und genoss mit ihr den herrlichen Vormittag bei Sonnenschein im Garten.

Voller Neugier

Alois Rainer ist trotz ihres hohen Alters neugierig und freut sich über Neuigkeiten aus ihrem Umfeld. Ihr Vater war Maurer, daher war sie stets daran interessiert, wenn es ein neues Bauprojekt in ihrer Umgebung gab. Mit dem Rollator ist sie nach wie vor unterwegs und aktiv. Zu ihren großen Hobbys zählten das Bergsteigen und Skifahren. Gearbeitet hat Aloisa Rainer in einer Buchbinderei in Klagenfurt.