Masernfälle steigen rasant an: Österreich steht unter EU-Schlusslicht

Nach mehreren Jahren mit wenigen Fällen habe es 2023 wieder mehr Meldungen gegebenen, unter anderem wegen unzureichender Impfquoten. Gemessen an der Einwohnerzahl standen Rumänien, Liechtenstein und Österreich am schlechtesten da. 186 Fälle gab es hierzulande im Vorjahr, seit Jahresbeginn 2024 sind es bereits 110. Allein in der Steiermark wurden bis zum heutigen Tag bereits 13 Fälle bestätigt. Ein neuer Negativrekord ist für das Jahr 2024 zu erwarten.

Fälle seit Ende Jänner „im boomen“

„Mit weiteren Fällen ist weiterhin zu rechnen“, betonte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag in ihrem Update zur aktuellen Situation. Ende Jänner hatte es einen sprunghaften Anstieg der Meldungen gegeben. Der Trend dürfte sich laut ECDC nicht nur in Österreich fortsetzen, neben fehlender Impfungen auch wegen eines saisonal bedingten Anstiegs sowie Einschleppung von Fällen aus Drittländern. Im Jänner und Februar 2024 seien bereits sieben vom Masernvirus verursachte Todesfälle in der EU gemeldet worden – sechs in Rumänien und einer in Irland.

Impfungen empfohlen – Kleinkinder am meisten gefährdet

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, empfiehlt die Gesundheitsbehörde den europäischen Ländern, hohe Impfquoten zu erreichen oder beizubehalten und die Impf-Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern. Am meisten gefährdet durch das Masernvirus sind dem Bericht zufolge Kleinkinder, die noch zu jung sind, um geimpft zu werden. Auch für ungeimpfte Kinder unter fünf Jahren sowie für Menschen mit geschwächtem Immunsystem gehe demnach eine erhöhte Gefahr schwerer Verläufe von Masern aus.

Anstieg gilt als „besorgniserregend“

Seit 2023 war ein Anstieg an Masernfällen in der EU beobachtet worden – wenn auch deutlich unter dem Niveau einiger früherer Jahre. So meldeten unter anderem auch Frankreich Ausbrüche. Insgesamt wurden 2.361 Fälle gemeldet, 1.755 in Rumänien, 186 in Österreich und 118 in Frankreich. Viele europäische Länder hätten aber auch keine oder sehr wenige, sporadische Fälle gehabt, berichtete die ECDC. Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit, nannte den Anstieg von Masernfällen „besorgniserregend“ und fügte hinzu: „Die gute Nachricht ist, dass es sich um eine Krankheit handelt, die durch Impfungen verhindert werden kann und dass in der EU viele sichere und effektive Impfstoffe erhältlich sind.“ (APA/red. 16.2.24)

Häufig gestellte Fragen: Was sind Masern? Masern sind eine hochansteckend und unangenehme Infektion. Sie können zu Lungenentzündung, Gehirnhautentzündung und Jahre später zu einer weiteren Erkrankung des Gehirns führen. Sind Maser tödlich? Masern zerstören die Gedächtniszellen des Immunsystems und können zu einer Lungen- und Gehirnhautentzündung führen. „Das sind alles drei (potenziell) tödliche Komplikationen“, warnte Thomas Czypionka, Sprecher für Gesundheit am Institut für Höhere Studien. Wer ist am ehesten von Masern gefährdet? Besonders gefährdet sind Kleinkinder. Treffen kann die Infektion aber grundsätzlich jeden. „Die Masern schwächen zudem das Immunsystem und die Kinder werden anschließend häufiger krank“, erklärt Thomas Czypionka. Sind Masern ansteckend? Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt und somit nicht zu unterschätzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2024 um 16:09 Uhr aktualisiert