Doch nicht autofrei: Neue Pläne für Neutorgasse sorgen für „Aufatmen“

Wie wir bereits berichteten, wird die Neutorgasse in Zukunft für den Individualverkehr in beide Richtungen befahrbar sein. Damit weicht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) von ihrem ursprünglichen Plan, die Gasse für den Durchzugsverkehr zu sperren, ab. Die Entscheidung sorgt bei diversen Parteien für reichlich Gesprächsstoff.

Volkspartei kritisiert ursprünglichen Plan stark

Die Grazer Volkspartei kritisierte die Entscheidung von einer autofreien Neutorgasse und stellte sich vor die betroffenen Geschäfte und Betriebe und Anrainer der Innenstadt. „Diese Kritik, die Sorgen der Betroffenen, perlten monatelang an Judith Schwentner ab“, heißt es von der Grazer Volkspartei. „Die Stadt ist nicht der verkehrspolitische Spielplatz für grüne Ideologie. Dieses Zurückrudern von Judith Schwentner in der Neutorgasse ist hoffentlich erst der Anfang für weitere Korrekturen ihrer Verkehrspolitik“, so VP-Stadtparteiobmann und Stadtrat Kurt Hohensinner.

„Eine Entscheidung im Sinne der Menschen“

Zufrieden zeigen sich SPÖ Graz-Vorsitzende Soziallandesrätin Doris Kampus und SPÖ-Klubchefin Daniela Schlüsselberger mit der „Entscheidung mit Augenmaß“, dass der Autoverkehr auch in der Neuen Neutorgasse erhalten bleiben wird. „Dass Autos weiterhin die Neutorgasse befahren können, ist eine Entscheidung im Sinne jener Menschen, die aus triftigen Gründen ein Auto brauchen, weil sie zum Beispiel eine Behinderung haben. Es ist aber auch eine gute Entscheidung für Anrainer, Unternehmen und ihre Mitarbeiter“, hebt Kampus hervor.

Autofrei „weit weg von der Realität“

„Es freut mich, dass sich unser Einsatz für den Individualverkehr in der Neutorgasse gelohnt hat. Vizebürgermeisterin Schwentner musste sich letztendlich dem großen Druck der Opposition beugen und ihre autofahrerfeindlichen Pläne ad acta legen“, gibt FPÖ-Graz Stadtparteiobmann Axel Kassegger nun bekannt. Laut FPÖ wäre es jedoch wichtig gewesen, die betroffenen Unternehmer rechtzeitig zu informieren und in die Planungen einzubinden. „Damit hätte sich unter anderem die Veröffentlichung realitätsferner Ideen, wie jene einer autofreien Neutorgasse, verhindern lassen. Jetzt gilt es gewissenhaft zu evaluieren, wie sich die Streichung der Fahrspuren langfristig auf die Verkehrssituation auswirken wird“, heißt es abschließend in einem offiziellem Statement.