Über 13 Grad: So warm ist es aktuell in Kärnten

Das Wochenende hat für viele begonnen, die Semesterferien neigen sich ihrem Ende zu und ab dem morgigen Samstag ist auch schon wieder vorbei mit den Sonnenstrahlen – Das sind gute Gründe, um heute das vorfrühlingshafte Wetter noch mal in allen Zügen zu genießen.

„Viel zu mild“

Die Meteorologen der GeoSphere betonten in ihren Prognosen bereits mehrmals, dass es „für die Jahreszeit viel zu mild ist.“ Bis zu 15 Grad, wolkenloser Himmel und Sonnenschein wurden den für den heutigen Freitag prognostiziert – 5 Minuten berichtete. Über 13 Grad hat es aktuell (Stand 16 Uhr) in den meisten Kärntner Orten.

So warm ist es

Am wärmsten ist es aktuell in Millstatt mit 13,6 Grad, gefolgt von Völkermarkt mit 13,3 Grad und St. Veit an der Glan sowie Gmünd mit 13,2 Grad. Über 13,1 Grad dürfen sich die Kärntner in Dellach an der Drau und Ferlach freuen. Gerade so die 13 Grad-Marke geknackt wurde auch in Villach. In der Landeshauptstadt Klagenfurt wurden 12,9 Grad gemessen. Alle aktuellen Messwerte findest du hier.

Wolken ziehen auf

Am Samstag soll es in Kärnten größtenteils bewölkt bleiben. Es heißt also vorbei mit dem Sonnenschein – zumindest für kurze Zeit, denn am Sonntag wird es wieder sonnig. Eine schwache Kaltfront morgen über Kärnten und bringt hier und da Regen mit sich. „Am ehesten kann es ab Mittag entlang der nördlichen Landesgrenze und östlich von Klagenfurt ein paar Regentropfen oder einen leichten Regenschauer geben. Zum Abend hin lockern die Wolken vom Mölltal bis zum Lesachtal schon wieder etwas auf“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2024 um 16:52 Uhr aktualisiert