Über Stein gestolpert und von Baum getroffen: Arbeiter (30) schwer verletzt

Am 16. Februar 2024, gegen 10 Uhr, führte ein 30-jähriger Mann in einem Wald im Gemeindegebiet von Mayrhofen Holzschlägerungsarbeiten durch. Als der Arbeiter fällte einen rund 35 Meter hohen Baum. Als dieser zu fallen drohte, wollte der Forstarbeiter nach hinten ausweichen. Der Mann stolperte daraufhin über einen Stein und stürzte zu Boden.

Kollege eilte zur Hilfe

Er wurde vom Baum am Unterschenkel getroffen. Dabei zog sich der 30-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Arbeitskollege leistete erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde in Zusammenarbeit von Bergrettung Mayrhofen, Notarzt und Flugretter mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.