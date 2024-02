„Viel mehr als nur ein Podium“: Steirer Ski-Ass glänzte in der Schweiz

Das Rennwochenende in der Schweiz läuft für die ÖSV-Damen bereits gut an. Die österreichischen Speed-Spezialistinnen dürfen sich über einen gelungenen Start freuen. Cornelia Hütter hat wieder zugeschlagen! Sie fährt in der ersten Abfahrt von Crans Montana auf den zweiten Platz. Ex aequo fährt sie mit der Schweizerin Jasmine Flury ins Ziel. Es ist bereits ihr fünftes Podium in dieser Saison.

Schwerer Sturz vor zwei Jahren

Dieses Podium bedeutet der 31-jährigen Steirerin sehr viel. Es sei ein emotionaler Sieg über ihre Angst, gibt sie nach ihrer Abfahrt emotional gegenüber den Medien bekannt. Ihr schwerer Sturz genau bei dieser Abfahrt vor zwei Jahren, beweist einem mehr, dass der heutige Erfolg für „Conny“ viel mehr, als nur ein Podium ist. Beim Zielsprung wurde das steirische Ski-Ass damals schwer verletzt.