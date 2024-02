Trockenmauern für Biodiversität und Lebensraum

Die Stadt Villach setzt auf die Kreativität ihrer Mitarbeiter. Quer durch alle Magistratsabteilungen haben sich viele mit nachhaltigen Ideen eingebracht. Umweltfreundliches Mähen mit der Handsense und Trockenmauern für mehr Biodiversität gehören zu den spektakulärsten.

Wettbewerb für umweltschonende Ideen

Die Stadt Villach setzt auf ihre kreativen Mitarbeiter und schreibt jährlich einen

Wettbewerb aus. Es soll die kreativsten und nachhaltigsten Ideen ans Tageslicht

befördern. Die meisten Vorschläge sind bereits erfolgreich erprobt. „Unsere 1000 Mitarbeiter

entwickeln die unterschiedlichsten Vorschläge aus der Praxis heraus“, sagt Personalreferent Bürgermeister Günther Albel.

Stadtgrün setzt auf Biodiversität

Die Nase vorn hatten diesmal drei Impulse für die Nachhaltigkeit. In der Abteilung

Stadtgrün, geleitet von Wolfgang Faller, setzt man stark auf den Schutz der Biodiversität. Genau darum haben die Stadtgrün-Teams im Vorjahr einen professionellen Sensen-Mähkurs organisiert und dabei die alte Fähigkeit erworben. „Weil Mähroboter und Motorsensen laut, teuer und nicht umweltfreundlich sind, steigen die Stadtgärtner auf die bewährte Sense um.“ so Wolfgang Faller. Mit der Handsense ist man oft gleich schnell oder sogar schneller als mit der Motorsense. Faller betont „da kein Lärm erzeugt wird, können die Arbeiten bereits früher am Morgen beginnen, ohne Bürger zu stören.“

Alte Tradition neu beleben

Zweites Siegerprojekt ist die Errichtung von Trockenmauern, die bereits von Stadtgrün

und Wirtschaftshof bei der Schaffung des Grünen Ecks Perau eingesetzt wurde. Bürgermeister Günther Albel ist begeistert: „Das errichten einer Trockenmauer ist eine alte Kulturtechnik, die heutzutage kaum mehr angewendet wird und leider nach und nach verloren geht. Trockenmauern sind aber auch wertvolle Lebensräume für seltene Tier und Pflanzen.“ Die Trockenmauer im Grünen Eck Perau ist bereits ein Ausbildungsmodul für Lehrlinge des Stadtgartens und des Wirtschaftshofes. Bürgermeister Albel: „Trockenmauern sind ein wertvoller Beitrag zur Biodiversität. Wir werden künftig stärker darauf bauen.“

Innovation in der Straßeninstandhaltung

Vor allem in der kalten Jahreszeit müssen Schlaglöcher in Straßen mit Kaltasphalt notdürftig gefüllt werden. Die Teams unter Abteilungsleiter Alfred Wolligger haben nach einer besseren Lösung gesucht. „Kaltasphalt verbindet sich schlecht mit dem Untergrund, wird in Plastikkübeln geliefert und ist teuer“, fasst Wolligger zusammen. Künftig werden mobile Asphaltmischanlage verwendet, die abgefrästes Straßenmaterial wiederverwendet. Das recycelte Material wird im Wirtschaftshof zwischengelagert und später als Asphaltrecyclingmaterial wiederverwertet. Bürgermeister Albel: „Die Ersparnis ist so groß, dass sich die Investition in die neue mobile Wiederaufbereitungsanlage in zwei Jahren amortisiert.“