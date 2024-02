Mit dem Notarzt weg: Schulskitag endete für 12-Jährigen im Krankenhaus

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 19:31 / ©Montage: Canva

Ein 12-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war am heutigen Freitag, 16. Februar 2024, mit einer Schulgruppe am Krippenstein in Obertraun Ski fahren. Gegen 11.20 Uhr verlor der Schüler bei der Talabfahrt im Bereich Bretterwand die Kontrolle über seine Skier.

Am Kopf verletzt

Er stürzte über den Pistenrand hinaus und zog sich dabei im Kopfbereich Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde der Bursche mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 99“ in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.