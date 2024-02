„Ich will mit Villach Meister werden“: John Hughes verlängert beim VSV

John Hughes, der heuer im Laufe der Saisons einen Meilenstein in der gesamten Liga setzte und die 1000 Punkte-Schallmauer knackte, bleibt ein weiteres Jahr an der Drau. Der Kanadier hat am Freitag, dem 16. Feber, seinen laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2024/2025 verlängert.

„Ich will mit Villach Meister werden“

„In Villach trifft Professionalität auf ein familiäres Umfeld. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Villach ist eine großartige Stadt, das Team richtig cool. Ich glaube auch, wir können gemeinsam einiges erreichen: Ich will mit Villach Meister werden, das ist mein großes Ziel. Dafür werde ich alles geben“, teilte der 36-Jährige unmissverständlich mit.

Punktegarant des VSV

„John Hughes ist ein genialer Spieler, der in jedem Spiel den Unterschied ausmachen kann. Außerdem ist er ein Punktegarant und ganz stark im Powerplay. Hughes war in der bisherigen Saison ein absoluter Schlüsselspieler und wird es auch in der kommenden Saison sein“, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Geschäftsführer Martin Winkler. Übrigens: John Hughes hat in der laufenden Saison bereits 53 Scorerpunkte für die “Adler” erzielt.