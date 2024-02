7:3 – VSV liefert Tor-Spektakel gegen Bozen ab

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 22:01 / ©VSV / Krammer

Zuletzt am Dienstag gegen Asiago und heute gegen Bozen nach fast einem Monat heimsen die „Adler“ zwei Siege in Folge ein. Beim heutigen Match lieferte der VSV mit sieben Treffern ein wahres Tor-Spektakel ab.

VSV ging im zweiten Drittel in Führung

Pünktlich um 19.15 Uhr startete heute das Match zwischen dem HCB Südtirol und dem EC-VSV. Es folgte ein erstes Drittel ohne Treffer auf beiden Seiten. Zwei Minuten nach Beginn des zweiten Drittels sorgte Stürmer Elias Wallenta für die Führung der Blauen. Kurz hatten dann die Südtiroler mit 2:1 die Nase vorn. In der 35. Spielminute sorgte der VSV-Adler Kevin Hancock für den Ausgleich. Robert Sabolič legte mit einem Powerplay-Treffer nach.

Sieg mit 7:3

Der VSV schien dann nicht mehr zu halten zu sein. Hancock pfefferte in der 47. Minuten dann wieder den Puck in die Maschen der Südtiroler, es folgte gleich wieder ein Treffer von Sabolič. Der HCB Südtirol holte sich in der 56. Spielminute ihr drittes und letztes Tor. Zum Ende hin hämmerte Sabolič nochmal die Scheibe ins Tor. Für den siebten Tortreffer sorgte John Hughes.