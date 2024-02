Regen und Sonne: So starten die Steirer ins Wochenende

Am Samstag wird es wieder etwas kälter. Eine Kaltfront bringt zunehmend dichte Wolken. „In der nördlichen Obersteiermark setzen am Vormittag leichte Regenfälle ein. Am Nachmittag können dann auch auf den Süden kurze Schauer übergreifen, hier lockert es speziell am Vormittag aber auch noch länger auf“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Trotz der kälteren Luft bleibt es am Samstag mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. Schneeschauer gibt es erst deutlich oberhalb von 1.500 Meter Höhe.