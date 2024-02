Jugendlicher packt Softgun aus und schießt auf Auto

Vier Jugendliche, alle sind 17 Jahre alt und sind aus St. Veit, trafen sich am Freitag, dem 16. Feber, gegen 21.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz. Ihre Pläne für jenen Freitagabend: Mit den Autos eine Spritztour durch die Gegend zu machen. Zwei Jugendliche stiegen in ein Fahrzeug, die anderen beiden fuhren separat in einem Auto hinter ihnen her.

Mehrmals abgefeuert

Plötzlich packte einer der 17-Jährigen – er saß als Beifahrer im Auto – , im Bereich eines Parkplatzes in Hoch Liebenfels, eine Softgun-Waffe aus und schoss mit den Stahlkugeln mehrmals auf die Heckscheibe des vorderen Autos, in dem die anderen beiden Jugendlichen saßen. Die Heckscheibe wurde dabei total beschädigt.

„Ich wollte, dass er anhält“

Gegenüber der Polizei gab der 17-Jährige dann an, er wollte seinen Freund im vorderen Auto damit zum Anhalten bewegen. „Die Softgun, welche der junge Mann nicht besitzen durfte, wurde sichergestellt“, so die Beamten. Der Jugendliche wird nun angezeigt. Verletzt wurde niemand.