Feuerwehreinsatz: Tischlereibrand hält 65 Florianis in Atem

Veröffentlicht am 17. Februar 2024

Kurz nach 1 Uhr kam es aufgrund eines Glimmbrandes zu einer starken Rauchentwicklung in einer Tischlerei in Sankt Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ein Mitarbeiter, der in unmittelbarer Nähe der Tischlerei wohnt, entdeckte einen Glimmbrand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Innerhalb kurzer Zeit mobilisierten 65 Feuerwehrkräfte aus verschiedenen umliegenden Feuerwehren ihre Ressourcen, um den Flammen Einhalt zu gebieten.

Brand in Tischlerei unter Kontrolle, keine Verletzten

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Dennoch bleibt die genaue Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen.