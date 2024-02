LPSV Kärnten vor entscheidendem Futsal-Showdown

Sollte der LPSV Kärnten das letzte Spiel für sich entscheiden, wäre der Mannschaft der heiß begehrte Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Die Villacher stehen bereits jetzt als Aufsteiger fest und wollen alles daran setzen, vor heimischem Publikum einen überzeugenden Sieg und damit auch den Meistertitel einzufahren. „Wir wollen uns mit einem Sieg für eine grandiose Saison selbst belohnen und damit auch unseren treuen Fans ein Dankeschön in Form des Meistertellers zurückgeben“, erklärt Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten. Den Ehrenankick wird der Obmann des LPSV Kärnten, Oberst Ericht Londer übernehmen.

Parallel läuft das Match der Carinthia Flamengos

Im Parallelspiel dieser entscheidenden Runde kämpft der Carinthia Flamengo Futsal Club auswärts gegen den 1. FSV Wels. Für die Klagenfurter steht dabei viel auf dem Spiel, denn nur mit einem Sieg würden sie gemeinsam mit dem LPSV Kärnten in die prestigeträchtige Futsal-Bundesliga aufsteigen. „Wir haben nichts zu verlieren – Wels ist der klare Favorit. Nichtsdestotrotz werden wir alles geben und wer weiß, vielleicht gelingt uns eine Überraschung“, so der sportliche Leiter Jürgen Riepl.

Futsal-Spektakel

Die Futsal-Begeisterung in Kärnten erreicht somit einen Höhepunkt, und die Fans können sich auf einen packenden Showdown am letzten Spieltag freuen. Die Atmosphäre in der Sporthalle St. Martin verspricht elektrisierend zu werden, wenn die beiden Teams um die begehrten Plätze in der Futsal-Bundesliga kämpfen.