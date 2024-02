25 Jahre nach der Tragödie: Galtür erinnert sich an Lawinenkatastrophe

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 08:09 / ©KK/MarEng

Doch dies war nicht das Ende, denn eine weitere Lawine traf den benachbarten Ort Valzur und forderte sieben weitere Opfer. Der Schnee hatte sich zuvor auf über sechs Meter gehäuft, was schnelle Rettungsmaßnahmen unmöglich machte.

„Die Bewältigung macht einen stärker“

In einer bewegenden Dokumentation, die am 19. Februar um 21.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird, lassen die Bewohner von Galtür und die Helden von damals die Ereignisse vor 25 Jahren wieder aufleben. „Es hat uns alle näher zusammengebracht“, sagt der ehemalige Bürgermeister Anton Mattle, der heute das Amt des Tiroler Landeshauptmanns innehat. „Die Bewältigung macht einen stärker“, fügt er hinzu, während er die unvergesslichen Erinnerungen teilt.