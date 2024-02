Alexandra Föderl-Schmid meldet sich zu Wort nach Vermisstenfall

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 08:37 / ©APA/HELMUT FOHRINGER

Alexandra Föderl-Schmid meldete sich eine Woche nach ihrer Vermisst-Meldung und ihrer anschließenden stark unterkühlten Auffindung in Braunau bei der Redaktion der Süddeutschen Zeitung (SZ) zu Wort. In ihrer Nachricht an die Kollegen sagte sie: „Mich haben sehr viele gute Wünsche erreicht. Dafür danke ich sehr herzlich. Ich brauche noch Ruhe und Erholung.“

„Möge sie sich die Zeit nehmen, die sie braucht“

Die Redaktion und der Verlag der SZ äußerten ihre Freude über diese Nachricht und wünschten Föderl-Schmid gute Genesung und ausreichend Ruhe für die kommenden Wochen. In einer Stellungnahme auf der Online-Seite der Zeitung betonten sie: „Möge sie sich die Zeit nehmen, die sie braucht.“