Hochwasserschutz: Villach baut Dämme entlang der Drau

Wie bereits berichtet, ist in Villach beim Technologiepark eine weitere Flusstribüne mit Sitzstufen geplant. Gemeinsam mit diesem Vorhaben ist ein weiteres wichtiges Projekt im Bereich der Drau geplant, das den Hochwasserschutz betrifft.

7,6 Millionen Euro investiert

Die Stadt Villach, der Wasserbau (Bundesministerium gemeinsam mit dem Land Kärnten) und VERBUND Hydro Power GmbH investieren 7,6 Millionen Euro in den ersten von drei Bauabschnitten. „Bei den geplanten Schutzbauwerken handelt es sich im Wesentlichen um Dämme und Stahlbetonmauern, die entlang der Drau und am Ossiacher Seebach errichtet werden“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

Hier sind Dämme geplant

Unter anderem wird im Bereich des tpv Technologiepark Villach ein rund 800 Meter langer Damm geschaffen. Im Bereich Papyrus und FH Kärnten wird eine bestehende Mauer erhöht. Am Seebach sind höhere Dämme geplant. Schutzmaßnahmen erfolgen zudem beim Silbersee, in Duel, in St. Ulrich, in den Bereichen Gailspitz-Straße und Prossowitscher Au.

Arbeiten beginnen in Kürze

Für diese Maßnahmen zum Schutz vor 100-jährlichem Hochwasser ist es in manchen Bereichen unumgänglich, Bäume zu fällen. Da die Brutzeit der Vögel bereits in wenigen Wochen beginnt, ist es erforderlich, die Fällungsarbeiten möglichst rasch durchzuführen. Um diese Eingriffe in die Natur auszugleichen, sind umfangreiche gewässerökologische Verbesserungen in Form von Aufweitungen und Uferabsenkungen vorgesehen.